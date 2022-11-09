Шойгу приказал выводить войска на левый берег Днепра

Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу заявил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.

В связи с этим министр обороны Сергей Шойгу приказал отводить войска на левый берег Днепра.

Напомним, ранее в администрации Херсона сообщали, что город и подступы к нему укрепляют на случай прорыва Вооруженными силами Украины. Однако, позже заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что российская армия может покинуть Херсон и уйти на левый берег Днепра.