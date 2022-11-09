В Севастополе заключили под стражу педофила, который развращал 6-летнюю девочку в коммуналке

Нахимовский районный Севастополя заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки.

По версии следствия, безработный местный житель, 1994 года рождения, в октябре этого года, находясь в общем помещении коммунальной квартиры по ул. Горпищенко, совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки из соседней комнаты.

Потерпевшая рассказала о случившемся матери, после чего его задержали.

На педофила завели уголовное дело.

Ольга Сурикова