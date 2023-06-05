В Севастополе осудили незаконных добытчиков гальки в Языковой балке

Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор двум организатором незаконной добычи гальки в Языковой балке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Они должны заплатить 450 тыс рублей каждый, а также возместить ущерб, нанесенный городу в размере 81 млн рублей. Злоумышленники, не имея лицензии, с апреля по ноябрь 2019 года вывезли 54 тыс. тонн гальки.

В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество одного из обвиняемых наложен арест.

Напомним, что компания ООО «Листригоны» начала работы по незаконной добыче грунта в Языковой балке еще в 2019 году и то приостанавливала, то возобновляла их.

Согласно открытым данным, директором ООО «Листригоны» является Скурский Сергей Георгиевич, а учредителем Скурская Галина Ефимовна.

В марте прошлого года суд приостановил земляные работы в Языковой балке в Севастополе. Факты нарушения при проведении в этом районе работ были выявлены еще в 2019 году. С тех пор с переменным успехом ведутся судебные тяжбы за эту территорию.

Однако в январе текущего года члены ТСН «Берег» сообщили журналистам, что грузовики курсируют между скандально известной Языковой балкой и реконструируемым аэропортом «Бельбек».

Тем не менее, 23 марта этого года прокуратура города сообщала, что ведомством утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче полезных ископаемых в Языковой балке, в результате которой причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей.