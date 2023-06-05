Ледовую арену на стадионе КЧФ закончат до конца июня

На стадионе КЧФ завершаются работы по строительству ледовой арены. Строители обещают закончить до конца июня.

Арена рассчитана на 300 болельщиков, а заниматься спортом на ней могут до 400 спортсменов. Сейчас объект завершён на 98%. Хладомашина смонтирована и отрегулирована на 100%, в скором времени площадка покроется льдом.

Для обслуживания объекта строители возвели отдельную подстанцию на 1160 кВт. После завершения ледовой арены строители приступят к реконструкции самого стадиона.

Напомним, в июле 2022 года в ленинский районный суд было направленно уголовное дело о хищении 279 млн рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и строительства ледового катка на улице Мельника.