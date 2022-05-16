В Севастополе осудили мужчину, который жестоко убил стармеха и сбросил труп в море

Задержан убийца в Ленинградской области

В Севастополе осудили мужчину, который на причале Южной бухты нанес 17 ножевых ранений своему знакомому. Он признан виновным в убийстве и сокрытии преступления.

Как уже сообщалось, в конце декабря 2019 года, накануне Нового года, в пьяном виде подсудимый начал конфликтовать со своим 71-летним коллегой – старшим механиком гражданского катера. Ссора закончилась тем, что он нанес погибшему не менее 17 ножевых ранений и удар молотком, от которых тот скончался на месте происшествия.

После этого сбросил тело в море и скрылся с места происшествия.

Убийца был задержан в августе 2020 года в одном из садовых товариществ Гатчинского района Ленинградской области.

«Нахимовский районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима», — сообщила прокуратура Севастополя.

Ольга Сурикова