Жителя Москвы обвиняют в избиении подростка и угрозе ему убийством

Обвинил ребенка в слежке

Житель Москвы 1976 года рождения предстанет перед судом за избиение подростка в с. Орловка и угрожавшего ему убийством.

Следствие установило, что в январе текущего года начал конфликтовать с 15-летним подростком. Он обвинил мальчика в слежке за ним, стал преследовать его на своем автомобиле, а потом вышел из машины, догнал ребенка, повалил на землю и избил его.

«В общей сложности мужчина нанес потерпевшему по голове не менее 7 ударов телефоном и камнем и не менее 20 ударов ногами по разным частям тела. При этом он угрожал подростку убийством», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении Нахимовского районного суда г. Севастополя.

Ольга Сурикова