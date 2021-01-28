В Севастополе судомеханик жестоко убил коллегу и сбросил тело в море

Он нанес 71-летнему стармеху 17 ножевых ранений



В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении судомеханика, обвиняемого в убийстве коллеги, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Следком отметил, что тело местного жителя, 71-летнего старшего механика одного из гражданских судов, было обнаружено 13 января прошлого года в воде у причала в Южной бухте. На нем были многочисленные ножевые ранения, при этом свидетелей преступления не нашлось.

Однако нашлись очевидцы, которые ранее видели погибшего накануне его безвестного исчезновения в компании механика этого же судна. Более того, коллега погибшего в этом промежутке времени скрылся из Севастополя с деньгами. Он был объявлен в розыск.

Подозреваемый был задержан в сентябре 2020 года на даче своих родственников в Ленинградской области и этапирован по месту совершения преступления. Суд заключил его под стражу.

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«Установлено, что 30 декабря 2019 года между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого механик нанес коллеге не менее 17 ножевых ранений в жизненно важные органы, сбросив тело в воду», — сообщил Следком подробности убийства пожилого мужчины.

На данный момент вся доказательная база собрана. Уголовное дело направлено в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Ольга Сурикова