В Севастополе снова день прошел без смертей от коронавируса

В больницах с коронавирусом находится 177 пациентов

В Севастополе по состоянию на утро 16 мая зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 17 человек. Выписаны 9 пациентов. На данный момент в больницах находится 177 пациентов, из них 89 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 937 человек, выздоровели 81 329.