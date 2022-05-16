В Севастополе снова день прошел без смертей от коронавируса

В больницах с коронавирусом находится 177 пациентов
В Севастополе по состоянию на утро 16 мая зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
Случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.
За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 17 человек. Выписаны 9 пациентов. На данный момент в больницах находится 177 пациентов, из них 89 – с подтвержденным COVID-19.
Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 937 человек, выздоровели 81 329.