В Севастополе оштрафована на 300 тысяч посредница в передаче взятки завкафедры в СевГУ

В Севастополе суд вынес приговор в отношении обвиняемой в посредничестве во взяточничестве в Морском институте ФГАОУ ВО «СевГУ».

В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала себя виновной в совершении указанного преступления.

Она подтвердила, что передала заведующему кафедры Морского института ФГАОУ ВО «СевГУ» денежные средства в качестве взятки за проставление студенту положительных оценок за промежуточную аттестации без фактической проверки знаний и присутствия последнего на экзамене.

В отношении студента уголовное дело прекращено, поскольку он добровольно сообщил о совершенном преступлении и активно способствовал его раскрытию и расследованию.

Посредница признана виновной в преступлении, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300000 рублей.

Напомним, ранее прокуратура района направила в суд уголовные дела в отношении сотрудницы кафедры СевГУ, являвшейся посредником по передаче взяток, и преподавателя СевГУ, который получал взятки за нужные оценки в зачетках студентов.

Ольга Сурикова