В Севастополе в целях безопасности линейки 1 сентября проведут только для 1, 9 и 11 классов

В Севастополе в целях антитеррористической безопасности принято решение не проводить общешкольные линейки 1 сентября. Их проведут для первых и выпускных классов. Об этом было сообщено 29 августа в ходе аппаратного совещания.

«В связи с «желтым» уровнем террористической безопасности наши школы на Первое сентября выведут не более 30% учащихся. Это в основном первые, девятые и одиннадцатые классы», — сообщила и.о. директора департамента образования города Лариса Сулима.

Линейки, по ее словам, будут проходить с 8 до 10 утра, в зависимости от того, какой режим выбрало учебное заведение. Все они начнутся с поднятия государственного флага и в сопровождении государственного гимна и гимна города.

Также представители правоохранительных органов за каждым учебным заведением закрепили своих сотрудников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал распоряжение своим подчиненным посетить одну из школ города в этот день, и с такой же просьбой обратился к местным парламентариям.

Первый урок во всех классах, которые не будут участвовать в торжественных линейках, будет посвящен безопасности жизнедеятельности.

А 3 сентября во всех школах пройдет урок посвященный профилактике терроризма и экстремизма.

Ольга Сурикова