В Севастополе будут судить преподавателя СевГУ за взяточничество

Предлагал альтернативные пути сдачи сессии

В Севастополе в суд направлены уголовные дела в отношения преподавателя СевГУ по факту получения взяток от студентов и сотрудницы кафедры, выступившей посредником.

Преподаватель обвиняется в совершении трех преступлений: получении взятки за незаконные действия и двух служебных подлогах.

«В декабре 2021 года злоумышленник получил от одного из студентов Морского института СевГУ через сотрудницу кафедры данного образовательного учреждения, которая выступила в роли посредника, в качестве взятки денежные средства в размере 30 тыс. рублей за положительные результаты по аттестации без фактической проверки знаний и присутствия на экзамене, а также по защите курсового проекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В марте уже этого года он получил через посредника еще от двух студентов института по 15 тыс. рублей в качестве взятки за закрытие задолженности по аттестации без присутствия их на зачете.

После этого заполнил ведомости об успешной сдаче студентами зачета, экзамена и защите курсового проекта.

Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ, УЭБиПК и Следкома.

Дело будет рассматривать Ленинский райсуд.

Также сотрудница кафедры обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Ее дело также рассмотрит суд.

Напомним, ранее сообщалось, что на взятке был задержан заведующий одной кафедр СевГУ.

Ольга Сурикова