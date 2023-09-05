Развожаев доложил Хуснуллину, где в Севастополе рекордные показатели

В Севастополе по госпрограмме СЭР введут в эксплуатацию 26 объектов до конца года. Об этом написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

В числе данных объектов он перечислил школы, детские сады, надземные пешеходные переходы, ветеринарная лечебница.

«Для Севастополя это беспрецедентное количество по вводу, особенно с учетом сложностей в логистике. Благодарен Марату Шакирзяновичу за системные решения, которые позволят нам достроить все начатое и продолжить работу по непростым объектам — КОС «Южные» и больнице скорой помощи», — подчеркнул Развожаев.

В этом году, по его словам, уже ввели в эксплуатацию 8 новых объектов — это и детсады, и физкультурно-оздоровительные комплексы, и поликлиника, и газопровод.

В свою очередь губернатор доложил вице-премьеру, где в этом году рекордные для города показатели. В октябре завершили работу более чем на 200 километрах региональной сети. Получается, что задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполняются с опережением сроков.

Также глава Севастополя обсудил с Хуснуллиным планы по госпрограмме на ближайшие три года. Главная задача — сделать так, чтобы были выполнены все приоритетные проекты.

Ольга Сурикова