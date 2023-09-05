В сети шумихи наделал фейковый приказ о мобилизации 200 тысяч россиян

В Сети появился якобы приказ Министра обороны РФ Сергеем Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тысяч человек. Однако руководство России опровергает необходимость проведения вновь частичной мобилизации.

Фейковый приказ гласить, что 200 тысяч человек должны быть мобилизованы не позднее 1 ноября

Согласно фейковому приказу, военным комиссарам во взаимодействии с местными властями поручено обеспечить набор на службу по мобилизации 200 тысяч человек не позднее 1 ноября. Приказ якобы вступает в силу 11 сентября.

При этом сведений о приказе о мобилизации на официальном портале правовой информации нет.

Также глава комитета Госдумы по обороне Картаполов подчеркнул в очередной раз: «Сегодня необходимости [в дополнительной мобилизации] нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора».

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении 21 сентября 2022 года объявил о частичной мобилизации в стране.

Ольга Сурикова