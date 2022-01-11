В Севастополе оштрафовали 7 пешеходов за неправильный переход дороги

Штрафы ждут и водителей

В Севастополе сотрудники ГАИ провели операцию «Пешеходный переход», в ходе которой были оштрафованы, как водители, так и пешеходы.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что данные мероприятия проводятся для предотвращения ДТП с участием пешеходов.

В ходе операции было составлено 11 админпротоколов в отношении водителей, которые не предоставили преимущества пешеходам на пешеходном переходе. Им будет выписан штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Также были выявлены 7 пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неположенном месте. Им также выписаны штрафы в размере 500 рублей.

Напомним, в новогодние праздники сотрудники ГАИ выявляли и отстраняли от управления пьяных водителей.

Ольга Сурикова