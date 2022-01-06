В Севастополе еще пять водителей остановлены в пьяном виде

Операция будет продолжена
Автоинспекторы Севастополя в канун Нового года выявили пять пьяных водителей, сообщает пресс-служба городского УМВД.
Сотрудники ГАИ проводят профилактического мероприятия «Ночной город» для «стабилизация обстановки с аварийностью».
Им уже хорошо известны места, где с большей вероятностью могут появиться нетрезвые водители и наиболее аварийно-опасные участки.
Водителям, которые позволили себе сесть за руль после алкогольных напитков, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права от полутора до двух лет.
Читайте также: В Севастополе пьяный гонщик совершил сальто на угнанном авто
Ольга Сурикова