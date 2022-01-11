В Ялте случился серьезный пожар в доме: выгорело 25 квартир

Данных о пострадавших нет

В Ялте вечером 10 января вспыхнул пожар в в двухэтажном многоквартирном жилом доме, обошлось без жертв, однако выгорело 25 квартир.

ЧП произошло по улице Киевской в 20:46. В пресс-службе республиканского управления МЧС сообщили, что произошло возгорание кровли здания.

Огнеборцы привлекли дополнительные силы. Площадь пожара сначала составляла 80 кв.м, затем увеличилась до 200. В итоге общая выгоревшая площадь составила 800 кв.м.

Эвакуировано было 27 человек (в том числе 6 детей).

Спасен 1 человек.

Ликвидирован был пожар в 03:10

Поврежденными оказались 25 квартир, в которых проживают 41 человек, из них 8 детей.

Их временно разместили в ялтинском пансионате «Чехова», отселено 8 человек.

В МЧС отметили, что для ликвидации ЧП привлечены силы и средства от РСЧС: 137 чел. и 36 ед. техн., в том числе от МЧС России 74 чел. состава и 19 ед.техн.

Ольга Сурикова