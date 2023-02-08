В Севастополе оштрафовали 19 водителей автобусов за нарушение правил перевозки

В Севастополе сотрудники ГАИ во время рейда «Перевозчик» проверили 40 единиц городского общественного транспорта, в том числе шесть из них, предназначенных для перевозки детей. При этом составлено 30 административных материалов.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 19 водителей автобусов, из них: 6 – за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума, 3 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей, 3 – за неиспользование ремней безопасности и 7 – за иные нарушения требований ПДД.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к административной ответственности привлечено 8 должностных лиц и три юридических лица предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

Выдано 8 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

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Ольга Сурикова