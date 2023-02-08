В Севастополе ограбление женщины попало на камеры

В Севастополе проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении молодого жителя Севастополя, напавшего на женщину в темное время суток.

Вечером 19-летний парень, ранее судимый за кражу и мошенничество, заметил в частном секторе улицы Пожарова одиноко идущую прохожую и, убедившись в отсутствии свидетелей, решил ее ограбить.

Он быстро приблизился к женщине, выхватил из ее рук сумочку и скрылся с места преступления. Криминальной добычей грабителя стали документы, несколько сотен рублей, беспроводные наушники и мобильный телефон. От сумочки и документов злоумышленник сразу же избавился, а похищенным смартфоном некоторое время пользовался, после чего сбыл.

Причастность мужчины к ограблению подтверждается признательными показаниями, записью с камеры видеонаблюдения и другими вещественными доказательствами.

Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова