В магазины завезли карты с новыми территориями России

Издательство «Атлас Принт» выпустило несколько настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира, на которых указаны ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, сообщает РБК.

«Речь идет об административных границах, в том числе и районах, которые сейчас находятся под контролем украинской армии», — отмечает издание.

Обновленная карта России напечатана очень маленьким тиражом и продается в книжных магазинах столицы и Санкт-Петербурга.

Напомним, Госдума единогласно ратифицировала договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.