В Севастополе орудуют мошенники-электрики

В Севастополе активизировались мошенники, которые ходят по квартирам местных жителей под видом электриков. Об этом предупредили горожан в «Севэнергосбыте».

В компании добавили, что псевдо-электрики проникают в квартиры, осматривают розетки, электропроводку и настаивают на срочной замене электрооборудования.

В «Севэнергосбыт» подчеркнули: их сотрудники не ходят по домам и квартирам абонентов с осмотром розеток и электропроводки, и тем более не предлагают заменить оборудование за наличные деньги. Компания настоятельно рекомендует севастопольцам быть острожными и не открывать двери неизвестным.

Начальник отдела по работе с бытовыми потребителями Анатолий Шевченко отметил, что в первую очередь, нужно предупредить пожилых родственников – именно доверчивые пенсионеры становятся жертвами мошенников.

«В регионе фиксируются случаи, когда лже-электрики берут наличные за замену розеток и электропроводки, в разы превышающие рыночные. Даже составляют договор, но после получения наличных тут же исчезают, естественно, не произведя замену», – рассказал он о схеме преступников.

Шевченко разъяснил, что сотрудники «Севэнергосбыта» совершают только плановые осмотры электросчетчиков и снимают контрольные показания. Начиная с 2020 года, гарантирующим поставщиком производится бесплатная замена приборов учета электроэнергии. Она возможна только в нескольких случаях: когда счетчик неисправен, выработал свой ресурс или требует поверки. В других случаях электроприборы пригодны для эксплуатации.

При обращении неизвестных лиц по вопросам замены/установки электроприборов требуйте документы на проведение работ, аттестаты аккредитации в области обеспечения средств измерений, просите составить акт осмотра приборов учета.

«Севэнергосбыт» просит сообщать о подобных случаях мошенничества по телефону круглосуточного контакт-центра: 8 (800) 733 – 33 – 10.

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Ольга Сурикова