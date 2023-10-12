Депутат Госдумы Дмитрий Белик предлагает лишать гражданства релокантов

Депутат Дмитрий Белик, представляющий Севастополь в Госдуме, высказал инициативу о лишении российского гражданства для релокантов, выступавших против интересов России.

«Лица, осудившие российский народ и армию, помогавшие украинским вооруженным силам, должны быть априори лишены российского гражданства, чтобы у них даже мысли не возникало под каким-то предлогом вернуться в Россию», — заявил Белик РИА Новости.

Депутат также выразил мнение, что такие лица должны быть внесены в список иностранцев, которым запрещен въезд на территорию России.

Напомним, инициаторы законопроекта о лишении гражданства РФ по рождению за дискредитацию, дезертирство, публичные призывы к действиям против территориальной целостности, а именно сенаторы от Севастополя Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, а также сенатор от ЛНР Ольга Бас, отозвали свои подписи с документа.