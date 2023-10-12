Севастопольские депутаты приняли участие в экологической акции

В эти дни в Астрахани проходит очередная конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Севастопольскую делегацию возглавляет вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Парламентарии рассмотрят более 50 законодательных инициатив и обращений в федеральные органы государственной власти по широкому спектру вопросов.

Севастопольские депутаты представят коллегам законодательные инициативы по вопросам организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, обеспечения детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, совершенствования системы информирования и оповещения туристов.

Традиционно принимающая сторона старается продемонстрировать ведущие технологии региона. Астраханцы показали участникам конференции рыбное хозяйство. Руководители делегации выпустили в естественную среду обитания рыбную молодь. Вице-спикер отметил, что такие акции помогают вносить посильный вклад в восполнение водных биоресурсов.

— Очень приятно, что власти Астрахани решают экологические проблемы не на бумаге, не на словах, а на деле. Выпуск малька в Волгу — это традиционное мероприятие, благодаря которому астраханцы поддерживают экологическое состояние величайшей реки. Мне посчастливилось приобщиться к этому благому делу. Я выпустил крупную двухлетнюю белугу. Поэтому пусть малек растет, развивается и потом радует жителей Севастополя и Астрахани, — отметил Журавлев.

По материалам пресс-службы заксобрания Севастополя

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя