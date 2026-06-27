Погода в Севастополе 27 июня

Погода
27-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер днем северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 27…29°.

Температура воды в море 22°.