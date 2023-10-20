В Севастополе определился обладатель Кубка севастопольской Федерации регби

В среду, 19 сентября, на стадионе им. 200-летия Севастополя определился обладатель Кубка Севастопольской городской федерации регби среди школьных команд.

Трофей оказался у школы № 44. Вторыми и третьими в городе стали коллективы из школы № 22, четвертое место досталось 26 школе, пятое – 49, а шестое гимназии № 8.

За Кубок с 2016 года соревнуются несколько лучших команд Севастополя по тэг-регби. Как сообщила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко, этот трофей стал одним из традиционных для регби в нашем городе.

«Этот Кубок был основан не нами, но с 2016 года стал прекрасной традицией и теперь стал частью соревновательного календаря нашей федерации. Так что можно сказать, что мы продолжаем прекрасную традицию Лучшие школы выставляют команды в трех возрастных категориях, что позволяет нам выделять лучших ребят в хорошей спортивной форме, чтобы они могли представлять Севастополь на Всероссийском уровне»,- расскала Самойленко

Федерацией было принято решение с 2024 года сделать соревнования за обладание Кубком финальной стадией Регбийной школьной лиги, а сам трофей будет переезжать в школу-победитель.

Напомним, женская сборная Севастополя взяла бронзу на Всероссийских студенческих соревнованиях по пляжному регби.