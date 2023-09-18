Женская сборная Севастополя взяла бронзу на Всероссийских студенческих соревнованиях по пляжному регби

Женская студенческая сборная Севастополя по пляжному регби заняла третье место на Всероссийских соревнованиях среди студентов по регби пляжное.

Команде из нашего города в матче за 3-е место в напряженной борьбе удалось обыграть регбисток из Казани.

«Впервые студенческой команде из Севастополя удалось занять призовое место на Всероссийских соревнованиях. Это большой успех и показатель того, что севастопольское регби идет в правильном направлении», — отметил председатель попечительского совета Севастопольской федерации регби Илья Журавлев.

Соревнования проходили в Центре пляжных видов спорта Москвы на Воробьевых горах, а участие приняли 7 команд.

По итогам матчей титул победительниц Всероссийских соревнований завоевали представительницы Московского государственного университета спорта и туризма, а серебро за командой Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Результаты финальных игр

Мужчины

Матч за 6-е место

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Устинова – МФТИ – 8:3

Матч за 5-е место

Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России – НИЯУ МИФИ – 6:7

Матч за 3-е место

МГТУ им. Баумана – ВА МВД России – 4:8

Финал

МАИ – МГУСиТ – 6:10

Женщины

Матч за 5-е место

МГПУ – МГППУ – 8:6

Матч за 3-е место

Казанский ГМУ – Студенческая сборная Севастополя – 4:5

Финал

Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России – МГУСиТ – 5:8

Напомним, 17 июня на стадионе летних видов спорта в парке Победы состоялся Чемпионат Севастополя по регби пляжное. Чемпионом города стала команда из спортивной школы № 5.