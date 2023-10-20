А как поднялись цены на непродовольственные товары в Крыму

Не остались на месте и цены на непродовольственные товары. Как известно в сентябре дорожало дизельное топливо на 12,0%, бензин — 3,5%, газовое моторное топливо — на 4,8%, сообщает Крымстат.

Однако, затем, благодаря вмешательство властей, цены на топливо все же снизились.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: цемент на 18,6%, футболка детская — 13,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — 6,7%, кольцо обручальное золотое — 5,5%, сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи — 4,5%, сапоги

резиновые для детей — 4,3%, кирпич красный, металлочерепица — на 3,4%.

Кроме того, из наблюдаемых услуг подорожали: плата за пользование потребительским кредитом — на 6,1%, аренда однокомнатной и двухкомнатной квартир — 4,4% и 2,8% соответственно, маникюр — на 2,5%.

Ольга Сурикова