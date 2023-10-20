Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО

Глава СКР Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства России за отказ принимать участие в военной операции.

«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — подчеркнул глава Следкома РФ.

Бастрыкин ранее уже говорил, что вместе с гражданством мигранты также получают обязанности, в том числе обязанность пройти срочную службу в армии.

Ольга Сурикова

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