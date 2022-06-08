В Севастополе определили дату довыборов в заксобрание

Пустует место Татьяны Лобач

В Севастополе довыборы в Законодательное собрание пройдут в единый день для голосования – 11 сентября 2022 года. Такое решение было принято на заседании горизбиркома 7 июня.

Голосование пройдет в одномандатном округе №1 – это Балаклавский район и небольшая часть Ленинского. Данное место освободилось в связи с избранием в Госдуму Татьяны Лобач.

Избирательная кампания начнется с 10 июня. В течение месяца кандидаты смогут подать документы для регистрации, своих представителей смогут выдвинуть семь партий, которые представлены в Госдуме. Остальным кандидатам-самовыдвиженцам придется собрать 1292 подписи избирателей в свою поддержку. Агитация начнется с 13 августа.

В пресс-службе избиркома сообщили, что численность избирателей в этом округе составляет 47 399 избирателей. Из горбюджета выделено 14 миллионов 411 тысяч 200 рублей на подготовку и проведение избирательной кампании.

Проголосовать можно будет, в том числе по месту пребывания, подав заявление в избирком или через портал «Госуслуги».

Ольга Сурикова