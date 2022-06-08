Севастопольская сборная по регби принимает участие на первых всероссийских соревнованиях среди школьных команд



Сегодня, 8 июня, в Зеленограде начинает свое выступление на всероссийских соревнованиях сборная Севастополя по тэг-регби.

Это историческое событие, поскольку официальные всероссийские соревнования «Регбийная школьная лига» проходят впервые в истории российского регби.

Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, почти 300 участников, 27 команд из 21 субъекта нашей страны определят лучшую тэг-регбийную школьную команду. За звание лучших в стране сойдутся ребят 2011-2012 годов рождения, победители и призеры своих региональных финалов.

Севастополь представляют воспитанники школы № 50, которых сопровождает тренер Инна Воронина и руководитель школьного направления Севастопольской городской федерации регби Елена Шевченко.

Напомним, тэг-регби — это специальная бесконтактная разновидность регби, не требующая от игроков специфических навыков и специализированные подготовки. Чтобы остановить игрока — достаточно сорвать с него ленты, любые контакты и столкновения исключены.

В прошлом году решением Министерства просвещения модуль «тэг-регби» вошел в официальную школьную программу физической культуры.

Регбийная школьная лига Севастополя сформирована в 2020 году.