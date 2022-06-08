Сухопутный коридор в Крым закрыт для гражданских

Но сам путь проложен

Сухопутный коридор в Крым из России через материковую территорию Украины пока возможен для пересечения только военным транспортом. Такие пояснения дал глава республики Сергей Аксенов.

«Маршрут по материковой части открыт и свободен для передвижения военного транспорта и доставки грузов, однако говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока еще рано», — отметил он.

Аксенов добавил, что сейчас эта дорога используется для транспортировки грузов в Донецкую, Луганскую народные республики. Проехать сейчас можно уже до Ростовской области.

«Для военных целей, целей доставки продовольствия все подходит. Для гражданских понадобится какое-то время», – резюмировал глава республики.

Напомним, ранее глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия открыла сухопутный коридор в Крым.

Ольга Сурикова