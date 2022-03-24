Правительство Севастополя попросило дополнительно выделить 450 млн рублей на ремонт дорог

В рамках опережающих темпов финансирования нацпроекта

Правительство Севастополя обратилось в федеральные органы с просьбой о выделении дополнительных 450 млн рублей на строительство и ремонт дорог. Данное решение было принято сегодня, 24 марта, на заседании.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что эти деньги будут получены дополнительно к уже ранее предусмотренным 1,4 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и рассчитаны на 55 дорожных объектов.

«Это значительно больше, чем в прошлом году. Это положительно повлияет на развитие транспортной инфраструктуры», – заявил он.

Ольга Сурикова