Участникам СВО в Севастополе вместо земельных участков предложат миллион

Участникам СВО будут предлагать альтернативу вместо положенного по закону земельного участка можно будет получить денежную компенсацию. Такой законопроект внес в Заксобрание директор департамента по имущественным и земельным отношениям Тимур Кулиев, пишет ForPost.

Выплата вместо земельного участка должна составить 1 миллион рублей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже сообщал, что в правительстве города рассматривается такая инициатива, так как в регионе ограниченный земельный ресурс, а в очереди зарегистрировано более 7 тысяч участников СВО или членов их семей.

На данный момент при этом выделено только около 440 участков.

Также, губернатор тогда отметил, что в любом случае достаточно большое количество из этих выделенных участков семьи бойцов СВО принимают решение продать, чтобы получить деньги.

Ольга Сурикова

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