Прокуратура Севастополя проводит встречи с пайщиками проблемных домов на проспекте Победы

Прокуратура провела выездной прием пайщиков проблемного ЖСК «Жилком» по вопросам завершения строительства многоквартирных домов по адресу: проспект Победы, 29А, сообщили в пресс-службе ведомства.

На прием обратились более 30 человек.

Строительство ЖК из двух 11-этажных домов началось в 2013 году. Для их возведения привлечены деньги 113 граждан, однако свои обязательства перед пайщиками застройщик своевременно не исполнил. До настоящего времени здания не введены в эксплуатацию. Кооператив признан банкротом. Дома внесены в федеральный Единый реестр проблемных объектов.

В декабре 2023 года для восстановления прав дольщиков было заключено допсоглашение о завершении строительства домов. На эти цели выделено 274 млн рублей.

Подрядчиком по достройке объекта является ООО «Деметра». В августе 2024 году утвержден график выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчику выплачен аванс в сумме свыше 150 млн рублей. Сейчас объект находится в высокой степени строительной готовности, завершается утепление и оштукатуривание фасада здания, обустройство кровли и установка дверей подъездов.

Пока что пайщиков продолжает волновать вопрос о сроках достройки домов и сдачи их в эксплуатацию.

В целях контроля за восстановлением прав пострадавших граждан, определены даты дальнейших рабочих встреч на объекте с участием пайщиков, органов власти и работников прокуратуры.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя