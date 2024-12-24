Илья Пономарев стал советником губернатора Белгородской области

Еще один чиновник Севастополя времен Овсянникова занял пост в прифронтовом Белгороде
Новым советником губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стал Илья Пономарев, поработавший в Росатоме и в правительстве Севастополя.
Илья Пономарёв в 2019 году был заместителем губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Однако после противостояния с местным депутатским корпусом, он перешел на работу в структуры Росатома.
Заксобрание Севастополя на одной из своих сессий выразило недоверие вице-губернатору Илье Пономареву. Уйти в отставку его уже попросил тогда врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Ольга Сурикова
Фото: sev.gov.ru