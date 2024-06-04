В Севастополе охранник одной из гостиниц перечислил мошенникам свои сбережения

В Севастополе жители продолжают лишаться денег, поддаваясь на уловки телефонных мошенников.

О недавнем случае рассказали в пресс-службе полиции города. 64-летнему охраннику одного из гостиничных комплексов позвонил аферист, представился сотрудником портала госуслуг и сообщил, что его деньги пытаются похитить. Позвонивший убедил мужчину перечислить средства на продиктованные им «безопасные счета». Потерпевший лишился более 350 тысяч рублей.

Стоит отметить, что мужчина знал о существовании данной мошеннической схемы, но все равно поверил мошенникам.

И этот севастополец лишился еще не столь крупной суммы. Недавно 61-летнего доцента кафедры психологии одного из вузов мошенники уговорили под предлогом блокировки оформления кредитов на его имя перевести на «безопасный» счет более 2,1 млн рублей.

Напомним, недавно онлайн-мошенники стали использовать новый способ обмана, рассылая фейковые голосовые сообщения в мессенджерах и соцсетях от имени должностных лиц республики Крым с просьбой собрать денежные средства и передать их в указанном месте или переслать на указанный счет.

Ольга Сурикова

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