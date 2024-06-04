Севастополь по-прежнему ожидает поставки новых пассажирских катеров

В ходе заседания правительства Севастополя обсуждался вопрос с поставками новых катеров в город.

При этом было отмечено, что город наконец-то выплатил 1,3 млрд рублей государственной транспортно-лизинговой компании за троллейбусы, которые были закуплены в 2017-м.

Теперь «Севэлектроавтотранс» ожидает ремонта двух катеров и поставки еще двух новых. Один, по словам и. о. замгубернатора Севастополя Павла Иено, находится в высокой степени готовности.

«В ближайшее время ждем первый катер. Держим на контроле. Регрессом выставлены им претензии по государственному контракту. Подстегиваем, чтобы они выполнили свои обязательства. Один катер находится в высокой степени готовности. Лично были на заводе, надеемся очень, что они выполнят свои обязательства», — подчеркнул Иено.

Напомним, в Севастополе на входе на катер и паром установлены турникеты. Добавлены рейсы до Голландии для студентов. И работа касс организована по принципу «Единого окна».

Ольга Сурикова

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