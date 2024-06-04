В Севастополе будут судить гражданина Украины за фото с нацистским приветствием на Сапун-горе

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина соседнего государства, который выполнил нацистское приветствие на территории Мемориала «Сапун-гора» и опубликовал фото в соцсетях.

Уголовное дело заведено на 29-летнего гражданина Украины.

Он обвиняется в осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, с использованием сети «Интернет».

По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемый на территории мемориала «Сапун-гора» взобрался на ствол трофейной немецкой 150-миллиметровой гаубицы времен Великой Отечественной войны и выполнил нацистское приветствие. « Таким образом, пренебрегая социальным, культурным и духовным значением Мемориала, злоумышленник осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Личность мужчины была оперативно установлена сотрудниками ФСБ. Он задержан и заключен под стражу.

Ольга Сурикова

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