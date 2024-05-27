За выходные севастопольцы обогатили мошенников на 2,8 млн рублей

За прошедшие выходные дни в полицию Севастополя обратились трое граждан в возрасте от 25 до 61 года, которые пострадали от мошенников. Общая сумма их ущерба составила более 2,8 млн рублей, сообщает пресс-служба городского УМВД

Самой крупной суммы лишился 61-летний доцент кафедры психологии одного из вузов, которого мошенники уговорили под предлогом блокировки оформления кредитов на его имя перевести на «безопасный» счет более 2,1 млн рублей.

Во втором случае аферисты позвонили 25-летнему технику и под предлогом защиты банковского счета убедили перечислить на продиктованный счет 523 тысяч рублей.

Последним потерпевшим стал 46-летний моряк, которому лжеброкер предложил заработать с помощью инвестирования на криптобирже. Мужчина лишился 203 тысячи рублей.

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Ольга Сурикова