Мошенники вымогают у крымчан деньги голосом высокопоставленных чиновников

Онлайн-мошенники используют очередной способ обмана, рассылая фейковые голосовые сообщения в мессенджерах и социальных сетях от имени должностных лиц республики Крым с просьбой собрать денежные средства и передать их в указанном месте или переслать на указанный счёт. Для этого взламываются аккаунты, создаются фейковые страницы в социальных сетях, копируется голос.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Это террористическая информационная война, которая ведётся против крымчан. Призываю к бдительности! Не доверяйте никаким сообщениям, в том числе и голосовым. Перепроверяйте информацию только путём личного разговора с человеком, от которого вы получили сообщение. Преступники рассчитывают не только на то, чтобы обмануть, но и вызвать общественный резонанс, чувство беззащитности», — подчеркнул политик.

Он призвал всех в такой ситуации незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 102.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал Константинов | Крым Z