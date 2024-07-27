На Черноморский флот переданы машины повышенной проходимости

В рамках акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу», инициированной председателем ЛДПР Леонидом Слуцким и поддержанной губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на Черноморский флот переданы четыре автомобиля повышенной проходимости, которые будут использованы в зоне проведения специальной военной операции.

В церемонии передачи бойцам автомобилей приняли участие депутаты заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, Артем Гордиенко, Андрей Куринов.

«Акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!» в этом году исполняется уже два года. За это время министерству обороны переданы достаточно большое количество автотранспортных средств, FPV-дронов, обмундирования и прочих гуманитарных грузов. Сегодня волонтерские организации ЛДПР, которые собирают гуманитарную помощь для передовой, работают практически во всех районах нашего города. Акция «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!» будет окончена только после нашей победы в Специальной военной операции», — отметил Илья Журавлев.

На сегодняшний день в рамках акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За Русскую победу» уже передано более 20 автомобилей повышенной проходимости.

«Кроме этого мы передали несколько десятков FPV-дронов «Жириновский», специальную экипировку, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания. Победа будет за нами! Ребята будут максимально эффективно использовать данные автомобили при выполнении боевой задачи», — подчеркнул Андрей Куринов.

С ним солидарен его коллега по фракции ЛДПР Артем Гордиенко, который подчеркнул, что поддержка военнослужащих в рамках акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую Победу!» будет только усиливаться.

«Сегодня как никогда актуален лозунг: Все для фронта, все для победы!», — заявил депутат.

В свою очередь, бойцы поблагодарили депутатов заксобрания от ЛДПР за поддержку.

«От лица военнослужащих российской армии хотим поблагодарить за оказанную помощь организаторов акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!» Враг будет разбит, победа будет за нами», — подчеркнул один из бойцов.

Напомним, в рамках акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!» для нужд Черноморского флота были переданы уже более 20 автомобилей повышенной проходимости, более ста дронов «Жириновский», которые хорошо зарекомендовали себя на фронте, разнообразная амуниция и другие виды гуманитарной помощи.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина