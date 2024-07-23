️Открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» запланировано на 30 июля в тестовом режиме.

Вход на территорию комплекса будет бесплатным.

Режим работы: с 08:00 до 00:00;

Вход в комплекс будет ограничен в 23:00.

Посещение «Нового Херсонеса» вечером и ночью станет возможным благодаря художественной подсветке, которая подчеркивает ключевые архитектурные элементы, создавая при этом волшебную игру света и тени.

Особое внимание уделено безопасности посетителей. Основные прогулочные маршруты будут хорошо освещены.

Кроме того, в Новом Херсонесе откроют отдел ЗАГСа, который будет назван в честь святого князя Владимира и его жены, византийской принцессы Анны, которые по преданию венчались в Крыму. Кроме росписи, молодожены смогут провести обряд венчания на территории музейного комплекса.

Источник: Пресс-служба музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Анна Левина