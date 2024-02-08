В Севастополе официально представлен новый прокурор Севастополя – Андрей Шевцов

Первый заместитель Генпрокурора России Анатолий Разинкин официально представил нового прокурора Севастополя — Андрея Шевцова.

Шевцов является почетным работником прокуратуры России, он служит в органах прокуратуры с 1997 года, работал в Самарской и Амурской областях.

«Желаю Андрею Юрьевичу плодотворной работы во благо Севастополя и достижения всех поставленных целей», — пожелал губернатор Михаил Развожаев.

Глава города поблагодарил надзорное ведомство, в том числе, за решение жилищного вопроса детей-сирот. Он напомнил, что в прошлом году обеспечить квартирами 89 человек, и назвал это городским рекордом.

Ольга Сурикова