Путин назначил нового прокурора Севастополя

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о назначении на пятилетний срок Максима Жука — прокурором Тверской области, а Андрея Шевцова — прокурором Севастополя.

Андрей Шевцов служит в органах прокуратуры с 1997 года, прошел путь от помощника прокурора Безенчукского района Самарской области до первого заместителя прокурора Амурской области. В феврале 2022 года Шевцов был назначен на должность Амурского бассейнового природоохранного прокурора.

Его предшественник на новом посту — Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с февраля 2022 года.

Ольга Сурикова