В Севастополе считает, что нужно запретить изменять границы участков городских лесов до постановки их на кадастровый учёт

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким предложили установить запрет на изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, до постановки таких участков на кадастровый учёт

«Мы столкнулись с существенным пробелом в Лесном кодексе РФ. На сегодня площадь городских лесов государство вправе защитить только после их постановки на государственный кадастровый учёт. До этого момента леса в черте города подвергаются нерациональному и зачастую неправомерному использованию. Городские леса уничтожаются, что, на наш взгляд, недопустимо. Это лёгкие городов. Мы видим подобную проблему, связанную с застройкой и вырубкой деревьев, и в Москве, и в других городах. ЛДПР выступает против вырубки лесов»–отметил депутат Фракции ЛДПР в Государственной Думе Иван Сухарев.

Эта ситуация очень актуальна и для Севастополя, где решается вопрос с Генеральным планом.

«Если мы говорим о здоровой нации, то в приоритете должны быть леса, парки, деревья, без которых не может быть и речи о нормальной экологии», — поддерживают инициативу партии в Севастопольском отделении ЛДПР.

ЛДПР предлагает запретить изменение границ городского леса до внесения сведений об участках в ЕГРН.