В Севастополе одаренным ученикам всех школ дали право претендовать на бесплатные путевки в лагерь

Квота выделена для детей военнослужащих, которые участвую в СВО на Украине

В Севастополе в этом году бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря для одаренных детей распределили между всеми образовательными учреждениями. Об этом 23 мая на аппаратном совещании сообщила и.о. директора департамента образования Лариса Сулима.

Она отметила, что в прошлом году учащиеся не всех школ могли претендовать на бесплатный отдых по категории «Талантливые и одаренные дети», в этом сезоне решили с этой несправедливостью разобраться.

При этом в настоящее время уже все путевки распределены. Для получения бюджетной путевки ребенок должен был получить рейтинг участия во всероссийских, международных, региональных конкурсах.

Сулима пояснила, что был составлен рейтинг и между всеми образовательными учреждениями распределили бюджетные путевки пропорционально.

Также путевки для социальной категории —это 1809 путевок —разделили между семью лагерями региона, которые участвуют в детской оздоровительной кампании.

Кроме того, доложила глава департамента, получили разрешения все пришкольные лагеря. В нынешнем году в Севастополе будут работать шесть таких лагерей: в школах: №№11,14, 17, 57, 59 и в бухте Казачьей. Они примут 300 детей.

Сулима пообещала, что в 2023 году этот список будет расширятся. Основная остановка за тем, что в большинстве образовательных учреждений созданы пункты приема выпускных экзаменов.

Отдельно губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил проконтролировать вопрос выделения путевок для детей участников специальной военной операции. На что Сулима подчеркнула, что для них создана отдельная квота и уже сформированы списки.

Напомним, в Севастополе в течение летнего сезона планируется оздоровить 4827 детей и потратить на это около 177 млн рублей.

Ольга Сурикова