В Севастополе могут запретить работу приюта для собак в Орлином

Пожаловались соседи

Природоохранная прокуратура Севастополя пытается запретить деятельность приюта для собак на территории жилого дома в селе Орлиное.

Ведомством установлено, что на территории земельного участка 0,15 га, предназначенной для строительства жилого дома, местная жительница содержит порядка 200 собак.

«Указанная деятельность в границах населенного пункта имеет признаки приюта и не отвечает требованиям законодательства об ответственном обращении с животными», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По итогам проверки в суд подано исковое заявление для признания данной деятельности незаконной и ее запрете.

Напомним, недавно в селе Орлином собака покусала 11-летнего мальчика.

Отметим, ранее сорвалось строительство приюта для бездомных животных в Орловке, оказалось, что местные жители взбунтовались против его открытия.

Ольга Сурикова