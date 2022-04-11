В Севастополе на оздоровление детей летом выделено 177 млн рублей

Для одаренных детей и из малообеспеченных семей

В Севастополе в течение летнего сезона планируется оздоровить 4827 детей, 40% из них выдадут путевки за особые успехи в учебе, остальные получать приглашения от департамента соцзащиты. Об этом сегодня, 11 апреля, рассказала и.о. директора департамента образования Лариса Сулима.

Она отметила, что традиционно оздоровительная кампания должна начаться 30 мая и завершиться 28 августа. На данный момент в реестре детских оздоровительных лагерей зарегистрированы лагерь «Горный» и «Ласпи», а также частный «Алькадар», и шесть пришкольных лагерей.

Кроме того, ведется закупка путевок в лагеря Крыма, туда должны отравиться 1794 человека.

По словам главы департамента, из городского бюджета на детскую оздоровительную кампанию выделено 177 млн рублей, и из госбюджета 91 млн рублей на финансирование двух городских лагерей.

Родители могут подать заявку на путевку в детский лагерь через Госуслуги. Все вышеназванные места отдыха участвуют в программе туристического кешбэка, по которому можно будет вернуть 20% от стоимости путевки, если ее приобретают на коммерческой основе.

Лариса Сулима также добавила, что в этом году смены будут посвящены военно-патриотическому воспитанию детей. Она отметила, что министерство просвещения РФ выдало рекомендации по проведению линеек с поднятием флага и исполнением гимна, аналогично, как и в учебных заведениях сейчас.

Ольга Сурикова