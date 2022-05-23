Сколько стоят похороны в Севастополе

И готовы ли вы сами всем заниматься

Смерть близкого человека — это всегда огромное горе. Независимо от того, скончался он после длительного заболевания дома, в больнице или умер внезапно, на работе, на даче, на улице, родственники переживают крайне тяжелый эмоциональный шок.

С чего начинать

В это время чрезвычайно важно сохранить присутствие духа, найти силы, чтобы действовать. Если сообщение о трагическом событии поступило из больницы, полиции, надо выяснить, в каком морге находится тело. Затем следует приступать к организации похорон.

Сразу же стоит определиться, будут ли похороны традиционными, с погребением тела, или с кремацией и захоронением урны, а также место погребения на открытом или закрытом кладбище, если ваш близкий имеет на это право.

Также родственникам в первую очередь надо оформить гербовое свидетельство о смерти и получить справку для пособия на погребение. Определить дату и место последнего прощания, оповестить об этом родных и близких, коллег и друзей покойного. Продумать, будет ли панихида, светская и/или церковная. Если церковная, то там тоже будет целый список необходимых вещей.

Традиционно требуется транспорт для желающих проститься с умершим, и, конечно же, катафалк для доставки гроба с телом к месту отпевания, погребения или кремации. И завершающим этапом останется, подготовить и провести поминальную трапезу.

От того сами вы будете этим заниматься или предоставите агенту ритуальной службы, будет зависеть, сколько будут стоить похороны в Севастополе.

Главные расходы

Корреспондент «Севкора» узнал, как дорого обходится каждый этап организации и проведения церемонии прощания с умершим.

В Севастополе, как правило, похороны происходят из морга. Туда нужно будет принести одежду специально купленную или приготовленную ранее для покойного.

И подготовить справку о смерти. Получить ее можно, подав заявку на Госуслугах или обратившись лично в МФЦ. Сразу же стоит подать заявление на получение соцпособия на погребение. С февраля 2022 года его размер составляет 6 964,68 руб. рублей. На сайте правительства поясняется, что сумма рассчитывалась с учетом утвержденной стоимости услуг на погребение умерших на территории города Севастополя.

При этом, ознакомившись с прайсами большинства похоронных бюро, самый дешевый их пакет услуг, который они зазывают «Экономный» обойдется в 18 тысяч. В него входит копка могилы, автокатафалк, услуга грузчиков, гроб с обивкой и традиционный венок с траурной лентой.

Дополнительно:

Крест: от 1800 рублей

Фототабличка – 1500 рублей

Автотранспорт для приглашенных до кладбища, а потом до кафе – 5 тысяч рублей

При включении в стоимость церковного набора и деревянной таблички такой пакет подорожает до 25 тысяч рублей.

При выборе полированного гроба придется заплатить уже 35 тысяч рублей.

Есть еще пакет «Престиж» за минимум 60 тысяч рублей. Покойного в таком случае кладут в саркофаг и для него подготовят два венка.

Отдельно отпевание у могилы стоит 2500 рублей + 1200 рублей необходимый церковный набор для усопшего (крест, иконка, покрывало для погребения, венчик и свеча) и нужно купить свечи для присутствующих.

Отпевание в храме, например Святой Варвары – 2350 рублей.

Для каждого жителя Севастополя положено бесплатное место на кладбище. Если предложенный участок не устроит занимающегося похоронами, можно обратится за приобретением другого за отдельную плату. Порою суммы за место на кладбище в Севастополе достигают 50 тысяч рублей.

Кремация

Довольно популярным способом обращения с телом умершего является кремация. Чаще и сами люди высказывают пожелание быть кремированными. Тело усопшего попросту сжигается. Прах собирается в специальную урну, а в последующем он может быть захоронен или же помещен в колумбарий.

При кремации удается сэкономить на использования ритуального транспорта, копке могилы, иногда даже гроба, облачений покойника и выполнения других работ. Захоронение урны не требует покупки большого земельного участка.

В Севастополе до сих пор не построен крематорий. На весь Крым имеется один такой объект под Симферополем. Но все севастопольские похоронные бюро берутся обеспечить выполнения этой процедуры.

С учетом доставки тела в Симферополь и урны с прахом в Севастополь близким придется заплатить 33 тысячи рублей, при необходимости завершить все срочно – 38 тысяч рублей.

Поминки

Проведение поминок — это всегда хлопотное и ответственное дело, обрамленное горечью утраты близкого человека. Бывает их устраивают дома. Готовить помогают все родственники и соседи. Но не каждый готов устраивать такие застолья дома, поэтому чаще заказывают поминальные трапезы в кафе.

На них готовят традиционные простые блюда: кутья, суп-лапша куриная, пюре с котлетой или жаркое, соленья, закуски, салаты, сладкие поминальные пирожки, компот, хлеб.

Стоимость поминального обеда в одном из кафе Севастополя нам озвучили в размере 600 рублей на человека. В него как раз входит: кутья, суп-лапша, жаркое, узвар, пирожок. При этом разрешают принести свое спиртное, колбасы, сыры, конфеты. Или заказать дополнительные блюда за отдельную плату.

Итого скромные похороны для, например, пожилого человека в Севастополе обойдутся в среднем около 35 тысяч рублей (в зависимости от количества приглашенных на поминки и дополнительных расходов, как-то: необходимость приобретения одежды для умершего или оформления могилы перед похоронами).

Ольга Сурикова