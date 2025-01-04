С горы в Ялте спасатели спустили двух туристов

Двое туристов отправились покорять гору Сююрю-Бурун в Ялте. Самостоятельно спуститься в темноте они не смогли и обратились за помощью.

Спасатели оперативно прибыли на место и спасли путешественников. Медицинская помощь им не потребовалась.

МЧС России напоминает:

✔️ не покоряй высоты без подготовки и мер безопасности;

✔️не совершай экстремальных восхождений для контента в соцсети и острых ощущений;

✔️не подходи к обрывам и местам обрушения породы;

✔️ необходимо регистрировать даже небольшую группу туристов.