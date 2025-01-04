С горы в Ялте спасатели спустили двух туристов

Двое туристов отправились покорять гору Сююрю-Бурун в Ялте. Самостоятельно спуститься в темноте они не смогли и обратились за помощью.
Спасатели оперативно прибыли на место и спасли путешественников. Медицинская помощь им не потребовалась.
МЧС России напоминает:
✔️ не покоряй высоты без подготовки и мер безопасности;
✔️не совершай экстремальных восхождений для контента в соцсети и острых ощущений;
✔️не подходи к обрывам и местам обрушения породы;
✔️ необходимо регистрировать даже небольшую группу туристов.
Анна Левина