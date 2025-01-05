За вчерашний день была обследована вся береговая линия Севастополя: массового загрязнения нет

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что следы мазута были обнаружены в разных местах, но их убирают и массового загрязнения нет.

Из 27 официальных пляжей мазутные пятна найдены на восьми пляжах («Наш Парус», «Звездный берег», «Вязовая роща», «Орловка-1», «Серебряный», «Золотой» «Нахимовец» и «Андреевка»). Это 29,7% от всех пляжей.

Работы по очистке пляжей будут продолжаться.

Из 6 неофициальных пляжей мазутные пятна зафиксированы только на одном пляже — «Голубая бухта».

Напомним, что в городе создан оперативный штаб, который закрепит за каждой территорией ответственных людей, также будет сформирована база волонтеров.

При обнаружении мазута или животных, которым нужны помощь, необходимо позвонить по номеру 112. Выходить на уборку без средств защиты категорически запрещено. Помните, контакт с мазутом опасен для кожи и дыхательных путей. Не подпускайте к мазуту детей и животных.